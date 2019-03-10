شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ماسنجر.. تطبيق "فايبر" يحصل على ميزة "الوضع الليلى" على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عدة أيام من إعلان فيس بوك عن ميزة "الوضع الليلي" بتطبيق ماسنجر، كشفت خدمة التراسل الفورى "فايبر" عن تحديث جديد لمنصة أندرويد والذى أصبح يدعم الوضع المظلم، وذلك بحسب تغريدة للشركة على حسابها الرسمى على تويتر.

ومن المنتظر أن يشاهد مستخدمى "فايبر" الآن عند فتح التطبيق، تنبيه أسفل قائمة المحادثات يخبرهم بتوفير هذا الوضع الجديد، كما يمكن العثور على خيار للتبديل للوضع المظلم فى علامة التبويب "المزيد" وذلك من خلال الانتقال الى الإعدادات ثم المظهر، مع ملاحظة ضرورة أن يحصل المستخدم على أحدث إصدار من التطبيق.

ويجب ملاحظة أن ميزة "الوضع المظلم" لا تزال متاحة فى الوقت الحالى لمنصة أندرويد فقط، حيث من المنتظر أنها قد تصل إلى مستخدمى iOS خلال أسبوعين من الآن.