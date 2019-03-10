«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية والعظمى 23

كتبت- أماني فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تكون كثيفة في بعض الطرق وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

Advertisements

وأضافت أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مناطق الجمهورية اليوم الأحد:

القاهرة:...