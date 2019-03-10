كتبت- أماني فلفل
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.
وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تكون كثيفة في بعض الطرق وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.
وأضافت أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مناطق الجمهورية اليوم الأحد:
القاهرة:...
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية والعظمى 23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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