شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من 2.4 مليار شخص سيلعبون ألعاب الفيديو عبر الهاتف هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أحد المحللين أن عدد لاعبى ألعاب الفيديو يتجاوز 2.4 مليار شخص خلال هذا العام، وذلك بفضل انتشار ألعاب الهواتف الذكية، وهو ما يشير إلى وصول إيرادات صناعة الألعاب إلى 148 مليار دولار بحلول نهاية 2019.

ووفقا لما نشره موقع forbes الأمريكى، ورغم أن غالبية الـ 2.4 مليار لاعب يعتمدون على العاب الهواتف الذكية، إلا أن هذه المنصة لا تزال تحوى الكثير من الفرص التى يتعين على الشركات اكتشافها، إذ تمثل ألعاب الموبايل حوالى نصف إيرادات ألعاب الفيديو بجميع منصاتها المختلفة، حيث توجد فرصة كبيرة أمام الشركات لزيادة أربحها من الألعاب.

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وكشف التقرير أن العاب الموبايل تأتى فى المركز الثالث، كأكثر أنواع التطبيقات استخداما عبر الهواتف الذكية، وذلك بعد شبكات التواصل الاجتماعى وتطبيقات التسوق، إذ أن نصف مستخدمى ألعاب الموبايل يقومون بتشغيلها مرة على الأقل فى الأسبوع.