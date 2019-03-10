شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Assistant يدعم 4 لغات جديدة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة جوجل صفحة الدعم الخاصة بمساعدها الذكى Google Assistant، لتوضح عن توسيع دائرة فهم المساعد للأوامر الصوتية على نظام Android TV بلغات جديدة، حيث أصبح مساعد جوجل يدعم كل من اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، واللغة البرتغالية البرازيلية، واللغة الاسبانية.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فمع هذا التحديث الجديد، أصبح مساعد جوجل على نظام Android TV يدعم 8 لغات حتى الآن، حيث كان يدعم فى السابق كل من الإنجليزية، الفرنسية، اليابانية، والكورية، وذلك قبل دعم المجموعة الجديدة، حيث أن المساعد الذكى الذى يعمل على التلفزيونيات الذكية لم يصل بعد إلى مقدار الاتساع مثلما هو الحال مع الهواتف الذكية التى تدعم الأوامر الصوتية بنحو 19 لغة مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعنى سعى الشركة للاستمرار فى تحديث هذه الميزة لتصل أعلى مستوى مع انتشار التلفزيونات الذكية بشكل هائل خلال السنوات القادمة.