شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح نسخة ويب مستقلة من "سكايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة مايكروسوفت لمستخدميها القدرة على الوصول إلى خدمة "سكايب" عبر الويب مباشرة من خلال متصفحى جوجل كروم أو إيدج، وذلك بدلا من الحاجة لاستخدام نسخة سطح المكتب من التطبيق للوصول إلى التطبيق وإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة.

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ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى فيمكن الآن للمستخدمين الاستفادة بالمميزات المختلفة التى كانت متاحة فقط على التطبيق، مثل إجراء مكالمات الفيديو بصيغة HD، وتسجيل المكالمات بالإضافة لإلحاق العديد من التحسينات على واجهة المستخدم، من أجل أن تصبح أكثر سهولة فى أداء المهمات المختلفة والوصول للأوامر التى يرغب المستخدم بتنفيذها.

وأوضح التقرير أنه من ضمن الإضافات الجديدة وجود لوحة تنبيه جديدة للإشعارات فى مكان مخصص تتيح متابعة التنبيهات بشكل دورى، كذلك تم تزويد نسخة سكايب باستديو للوسائط يضم الصور والروابط وغيرها من المواد المرسلة الأخرى التى يتم تبادلها مع الأصدقاء، بحيث توفر هذه النافذة وصول أسهل وأسرع فى حالة رغبة المستخدم البحث عن أى من المواد التى قام بإرسالها.