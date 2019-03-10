شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول ولاية فى أمريكا تحظر المتاجر غير النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت فيلادلفيا قانونا يلزم جميع الشركات تقريبًا بقبول المدفوعات النقدية، مما يحظر فعليًا المخازن غير النقدية، حيث سيبدأ العمل بهذا القرار فى 1 يوليو، وتواجه الشركات التى تنتهك ذلك غرامة تصل إلى 2000 دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فيمكن أن تكون الأعمال غير النقدية فعالة ومريحة فى حين يمكنها استبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم حساب مصرفى أو أولئك الذين لا يرغبون فى تحميل الأموال على بطاقة خصم مدفوعة مسبقًا، والتى غالبًا ما تفرض رسومًا.

وقال ببل غرينلي عضو مجلس النواب، المشارك في مشروع القانون، لصحيفة نيويورك تايمز: "بدا لى غير عادل أننى أستطيع أن أسير إلى مقهى على الجانب الآخر مباشرة، وأحصل على كوب قهوة لأن لدى بطاقة ائتمان، ولم يكن الشخص الذى يقف خلفى لديه إلا عملة أمريكية".

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وهناك تشريعات مماثلة قيد الدراسة فى ولايات أخرى بما فى ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو وواشنطن. وفى نيوجيرسى وافق المجلس التشريعى على مشروع قانون يحتاج الآن إلى توقيع الحاكم فيل مورفي ليصبح قانونًا.

ولم تتم معرفة تأثير ذلك على أمازون بعد، ولكن هناك إجراء يمكن أن يعفى مخازن مثل سلسلة الأمازون جو، فيسمح هذا الحكم بإجراء المعاملات غير النقدية فى متاجر البيع بالتجزئة التى تبيع السلع الاستهلاكية حصريًا من خلال نموذج عضوية يتطلب الدفع عن طريق تطبيق الجهاز المحمول التابع لها.