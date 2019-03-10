شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Smart Compose الخاصة بـ Gmail لكافة مستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين I \ O 2018، كشفت شركة جوجل عن ميزة ذكية جديدة تابعة لخدمة البريد الإلكترونى Gmail، والتى تعرف بـ Smart Compose، والتى تتيح تتبع أنماط الكتابة واللغة المستخدمة الخاصة بالمستخدم، الأمر الذى يتيح فى النهاية انشاء ردود تلقائية من الجمل المستخدمة بكثيرة خلال الكتابة.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فقد تم اختبار هذه الميزة لأول مرة على بعض منتجات جوجل ومنها Gmail، ثم بعد ذلك تم توفيرها على حسابات G Suite، إلا أن جوجل أتاحتها الآن وبشكل رسمى لجميع مستخدمى هواتف أندرويد الذكية، ممن يستخدمون تطبيق Gmail.

وفيما يتعلق باستخدام الميزة الجديدة، فعند بداية كتابة رسالة إلكترونية جديدة داخل تطبيق Gmail، ستظهر نافذة منبثقة تعرض الميزة الجديدة وأبرز مميزاتها، مع ملاحظة أن هذه الميزة ستصل فى الوقت الراهن بشكل تدريجى لكافة مستخدمى أندرويد، حيث أن التحديث الخاص بها يأتى من جهة الخادم، فيما يمكن تمكين الميزة الجديدة بشكل افتراضى.