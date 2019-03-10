شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alexa تتيح طريقة جديدة للحجز على Ticketmaster باستخدام صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على تذكرتك لأى حدث تريد حضوره أصبح عملية سهلة جدا، فيمكنك شراء التذاكر باستخدام الأوامر الصوتية الآن بعد أن منحت "Ticketmaster" إمكانية وصول Alexa لأحداثها.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، إذا لم يكن لديك شيء محدد تريد أن تحجز له تذكرة، فيمكنك أيضا أن تتعرف على الأحداث فقط من خلال رسالة صوتية عبارة عن "Alexa ، افتح Ticketmaster".

ويمكنك أيضًا مطالبة المساعد الصوتي بالبحث عن الأحداث التي يمكنك الذهاب إليها من خلال النطاق الزمني والموقع الذي تضعه في اعتبارك، على سبيل المثال، يمكنك قول "Alexa ، اطلب Ticketmaster للعثور على أحداث نهاية هذا الأسبوع" أو "العثور على حفلات موسيقية في منطقة محددة."

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أما إذا كنت تبحث عن تذاكر لحدث معين، فما عليك سوى استخدام اسم الفنان أو الفريق من خلال "أليكسا، ابحث عن تذاكر (الفنان)"، وكذلك يمكنك تحديد المقاعد الخاصة بك.

وما دمت تربط حساب Ticketmaster الخاص بك بـ Alexa، فستتمكن من استخدام هذه الميزة، وذلك إذا كنت في الولايات المتحدة، لأنها متوفرة فقط هناك في الوقت الحالي، مع العلم أنها سوف تتواجد فى بلدان أخرى في المستقبل.