شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير ما تحتاج لتليفونك.. أفضل 5 ألعاب تلعبها على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من هواة ألعاب الكمبيوتر وليس استخدام هاتفك الذكى، فعليك تجربة أحد هذه الألعاب فهى الأفضل على الإطلاق من خلال الأجهزة، والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى.



doom

لعبة Doom

لعب هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر يجعل اللاعبين يلعبون اللعبة كما يقصد المطورون، تحول نظام Glory Kill، الذي تم شطبه في البداية على أنه عنف من أجل العنف، إلى جزء حيوي من طريقة اللعب.

وهذه اللعبة تحثك على الوصول إلى وجه العدو أو بدقة أكبر لكمه، والقيام بذلك يكافئك بالعناصر التي تتيح لك التعامل مع العشرات من الأعداء الذين ستحاط بهم حتمًا.



Fortnite Battle Royale لعبة Fortnite Battle Royale لعبة Fortnite Battle Royale

نوع جديد من ألعاب الرماية التى تقوم بها عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب مثل Switch، والتى تعمل على البقاء على قيد الحياة، وتبدأ اللعبة مع لعبة برج الدفاع، حيث تقوم ببناء حصن لحماية الناجين من البشر ضد الزومبي ثم تطور أحداثه.

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Dragon Ball FighterZ

لعبة FighterZ Dragon Ball لعبة FighterZ Dragon Ball

هي لعبة قتال مع طموحات تنافسية، وأنها أيضا متعة خاصة مع وجود صوتيين من مسلسل تلفزيوني وشخصيات جديدة مصممة خصيصًا لهذه اللعبة، يمكن القول إنها لعبة Dragon Ball الأفضل حتى الآن، مع نظام معارك ممتع للمقاتلين على مستوى الدخول ولكنه معقد ودقيق بدرجة كافية لمشاحنات أعلى درجة.



FTL لعبة FTL لعبة FTL

من الذي لا يريد أن يركب سفينة الفضاء الخاصة به؟ هكذا هى تفاصيل اللعبة، فكل ما عليك القيام به هو السفر عبر عدد من أنظمة النجوم، وتجنيد أعضاء الطاقم وجمع الخردة بينما تشق طريقك نحو مواجهة نهائية.



League of Legends لعبة League of Legends لعبة League of Legends واحدة من أكثر المناظر الطبيعية إثارة في الألعاب اليوم، هى التى توجد فى هذه اللعبة، علاوة على دعم قاعدة اللاعبين الشهرية التي تضم ما يقرب من 100 مليون شخص.

و هناك بعض الأدوار المختلفة التي تناسب أسلوب لعبك المفضل على أفضل نحو، كما تقوم Riot Games بإطلاق التحديثات والأبطال والترقيات المرئية باستمرار.