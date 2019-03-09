الأرصاد تحذر من طقس الأحد: شديد البرودة والرياح تنشط على هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على بعض المدن:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 09

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 11

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 20 درجة والصغرى 4