تكنولوجيا: “من النهاردة مفيش جروب للعيلة”.. واتساب يمنع إضافتك رغما عنك

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أخيرا سنودع رسائل جروب العائلة الصباحية.. “صباح الورد.. صباح الجمال.. صباح الفل”.. كما نوشك أن نودع جروبات العمل المملة.. وجروبات الأصدقاء للخروج والحديث في اللاشيء.. وكذلك مجموعات بيع المنتجات.. إلخ!

ينوي تطبيق واتساب WhatsApp التحكم في طريقة دخول هذه المجموعات من عدمه، عن طريق تحديث جديد، يجري حاليا اختباره، يتضمن آلية الموافقة أو الرفض على إضافتك إلى أي مجموعة (جروب).

كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى قائمة الإعدادات، فالحساب، فإعدادات الخصوصية ثم المجموعات لاختيار الإعدادات الأنسب لك، حيث يضع تطبيق “واتساب” بنسخته الجديدة 3 خيارات أمام المستخدم، ستسهل عليه ضبط إضافته لأي مجموعة كانت.

الخيار الأول هو السماح لأي شخص أن يضيفك إلى مجموعته، والثاني لن يسمح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزنة لديك بإضافتك، أو أن تتلقى دعوة من مستخدمي تلك المجموعة ليكون لك خيار قبولها أو رفضها، أما الثالث لن يسمح لأحد بإضافتك لأي مجموعة، فبإمكانك إغلاق هذه الخدمة تماما في وجه جميع أقاربك، وسوف يطلب التطبيق موافقتك إذا رغبت بالانضمام إلى مجموعة بعينها.