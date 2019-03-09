تكنولوجيا: براءة اختراع من ZTE تكشف عن هاتف قابل للطي بشكل عمودي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع انتشار موجة الهواتف القابلة للطي في الآونة الأخيرة، يبدو أن شركة ZTE ترغب في الانضمام إلى هذا الاتجاه السائد أيضًا. فقد قدمت الشركة براءة اختراع لهاتف قابل للطي عموديًا والذي يشبه هاتف RAZR المزعوم من موتورولا والقادم خلال هذا العام.

والمثير في الأمر هو أن براءة الاختراع تظهر أن الجهاز سيتم طيه إلى الداخل، ولكن ليس من المنتصف حيث أن النصف العلوي من الشاشة المرنة يبدو أقصر.

لا يوجد أي نتوء للكاميرا الأمامية بالهاتف، ومن الجانب الأيمن يوجد زران واللذان من المفترض أن يكونا مخصصان للتحكم في الصوت وتشغيل الهاتف، هذا وبالإضافة إلى فتحة لإدخال شرائح SIM. ومن الخلف، يوجد إعداد كاميرا في حين يظهر بالأسفل منفذ والذي من المفترض أن يكون USB-C.

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جدير بالذكر أن شركة ZTE نشرت براءة اختراع لجهاز مشابهًا لجهاز Galaxy Fold من سامسونج في شهر ديسمبر من عام 2018، لذا علينا أن ننتظر لنري ما إذا كانت الشركة ستنفذ كلا التصميمين أم ستختار من بينهم.

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