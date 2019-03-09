شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكلفة أعلى 7 آلاف دولار.. تسلا تبدأ ببيع Model 3 فى المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "تسلا" عن طرح سيارتها الكهربائية "نموذج 3" الذي طال انتظاره منذ أسابيع قليلة بتكلفة 3500 دولار فى الولايات المتحدة، وحاليا ستبيع الشركة السيارة في المكسيك ولكن ستكلف 42000 دولار هناك.

وهذا يجعل المكسيك واحدة من الدول الأولى التي يمكنك الحصول على نموذج 3 منها بجانب مكانها الأساسى بالولايات المتحدة، ويمتلك الطراز 3 نطاقًا يبلغ 220 ميلاً وسرعة قصوى تبلغ 130 ميل في الساعة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، لا يوجد أى شىء معلن الآن حول سبب تكلفتها بزيادة 7000 دولار في المكسيك ويمكن أن تكون مسألة ضريبة استيراد، لكن هذا الأمر غير مؤكد.

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ونظرًا لأن تسلا تصنع سياراتها في الولايات المتحدة، فإن فتح المبيعات في المكسيك يعد وسيلة لـ Tesla لتوسيع نطاق وصولها دون الحاجة إلى الشحن إلى الخارج.

ويعني هذا أيضًا أن الشركة واثقة من قدرتها على مواكبة الإنتاج في الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر أخبارًا جيدة نظرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد قام بتقصي تجاه تسلا سابقًا بسبب تأخيرات إنتاج نموذج 3.

وجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان تسلا أنها ستنتقل إلى البيع عبر الإنترنت فقط، ومع اقتراب مصنعها في شنغهاي من الاكتمال، وسيعطي هذا المصنع الشركة طريقة أخرى لتوسيع نطاقها دون الحاجة إلى القلق بشأن تكاليف الشحن.