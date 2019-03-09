تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن رقاقة معالج Helio P35 في هاتف Oppo A5s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة Oppo A5s الذي رصد بالفعل في أحدث التسريبات مع بعض المواصفات التي ينطلق بها الهاتف إلى الأسواق.

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف Oppo A5s الذي يأتي بشاشة LCD بحجم 6.2 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بمستشعر 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، وكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يضم هاتف Oppo A5s رقاقة معالج Helio P35 والتي تحاكي Helio P3 إلا أنها تختلف في مواصفات كرت الشاشة حيث يضم الإصدار الجديد كرت PowerVR GE8320، كما يضم المعالج العديد من تقنيات الذكاء الإصطناعي للكاميرة، ويأتي بدقة تصنيع 12 نانومتر.

Advertisements

أيضاً يأتي هاتف Oppo A5s بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 2 و3 وأيضاً 4 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 32 و64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة تخزين خارجية microSD.

ومن المقرر أيضاً أن ينطلق هاتف Oppo A5s بالألوان ذاتها التي انطلق بها هاتف Oppo A7 من الأخضر والذهبي، كما يأتي اللون الأسود والأحمر أيضاً من بين إختيارات ألوان الهاتف، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4230 mAh.

المصدر

اعلان

