الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y7 2019 مع شاشة بحجم 6.26 إنش وكاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من دون ضجة إعلامية، قامت شركة Huawei بشكل هادئ بإطلاق الهاتف Huawei Y7 2019 في أوروبا. هذا الهاتف مماثل تقريبًا للهاتف Huawei Y7 Pro 2019 الذي أعلنت عنه شركة Huawei في الفترة الماضية، ولكنه يأتي مع كاميرا أمامية تمتاز بدقة أقل.
الهاتف Huawei Y7 2019 حصل بدوره على شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تم تقليص دقتها إلى 8 ميغابكسل، كما حصل أيضًا على ذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.
الهاتف Huawei Y7 2019 الجديد يضم بدوره أيضًا بطارية بسعة 4000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB. وللآسف، الهاتف Huawei Y7 2019 يأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo بدلاً من نظام Android 9 Pie، ولكنه مرشح بالتأكيد للترقية إلى الإصدار الأخير من نظام الأندرويد.
عمومًا، الهاتف Huawei Y7 2019 سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأحمر والأسود. وبسعر 220 يورو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف متوفرة الآن للشراء على الفور في جميع أنحاء أوروبا.
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