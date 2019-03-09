Spotify تستقطب مليون مستخدم جديد في الهند في غضون أسبوع واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق خدمة Spotify أخيرًا في الهند في الأسبوع الماضي. وفي أقل من أسبوع، إستقطبت هذه الخدمة الموسيقية مليون مستخدم في البلاد.

تتضمن هذه الأرقام المستخدمين المشتركين في الخطة المجانية والمستخدمين المشتركين في الخطط المدفوعة. وتكلف الخطة المدفوعة في خدمة Spotify بالهند حوالي 17 دولار أمريكي لمدة عام. ولكن هناك خطط أسبوعية وشهرية وربع سنوية في كتالوجها. وعلاوة على ذلك، فهي تقدم خصمًا يصل إلى 50 في المئة للطلاب. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الدفع، فسوف يكون بإمكانهم مواصلة إستخدام الخطة المجانية من الخدمة والتي تعرض الإعلانات.

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خدمة Spotify وصلت إلى الهند في وقت متأخر، وسيتعين عليها الآن مواجهة منافسة قوية من الخدمات الموسيقية العالمية الأخرى مثل Apple Music و Google Play Music و Amazon Prime Music. ولكن هذه ليست هي الخدمات الموسيقية الوحيدة التي يتوجب على خدمة Spotify التنافس معها، فهناك العديد من الخدمات الموسيقية المحلية التي تملك فعلا مكانتها في هذا السوق مثل JioSaavn و Gaana و Hungama.