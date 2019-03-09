للمرة الرابعة.. الفيسبوك يكافئ شابا عراقيا بعد اكتشافه ثغرة بالانستغرام

اعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، ان الفيسبوك كافئ شابا عراقيا للمرة الرابعة.
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفيسبوك قام اليوم بمكافئة الشاب العراقي مؤمل احمد شكير بمبلغ مالي بعد اكتشافه ثغرة في الانستغرام".
واضاف ان "شكير قام بالكشف عن ثغرة تتيح للاخرين مشاهدة صور وقصص صاحب الحساب الخاص بدون عمل متابعة له او موافقة من جانب صاحب الحساب".
وتابع ان "شكير حصل على مكافئة تبلغ 3500 دولار"، لافتا الى انها "تعتبر المرة الرابعة التي يحصل فيها على مكافئة مالية من جانب الفيسبوك".
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