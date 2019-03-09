شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: هواتف الـ5G ستستمر بالنمو لتصل لـ26% فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤخرا العديد من الهواتف الذكية التى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G فى الظهور، حيث أطلقت العديد من الشركات المطورة هواتفها الجديدة الذكية، حيث من المتوقع أن تمثل شحنات الهواتف التى تدعم الجيل الخامس 0.5% من إجمالى شحنات الهواتف الذكية هذا العام.

لكن وفقا لتقرير مؤسسة الأبحاث السوقية IDC، فإنها تتوقع أن تشحن الشركات هذا العام نحو 6.7 مليون هاتف ذكى يدعم شبكات 5G، وذلك من أصل إجمالى 1.395 مليار هاتف ذكى متوقع شحنه للأسواق، لكن بحلول عام 2023، ستزيد نسبة هواتف 5G من 0.5% إلى نحو 26 % من إجمالى الشحنات.

ويرى المحللون أن حصة الهواتف الذكية التى تدعم شبكات الجيل الثالث ستتراجع على مدار الأربع سنوات المقبلة بنحو 3.4%، وكذلك هواتف الجيل الرابع ستتراجع بنسبة أكبر من 4.4% لتشكل 71.7% من الشحنات، فيما تتوقع مؤسسة IDC أن تزيد شحنات الهواتف الذكية السنوية فى عام 2023 لتصل إلى 1.541 مليار هاتف.