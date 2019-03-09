تكنولوجيا: شركة بريطانية تنافس سوق الهواتف بجهاز يجمع بين الهاتف واللابتوب

أعلنت شركة “بلانيت كمبيوترز” Planet Computers، البريطانية الناشئة، عن إصدارها جهازا يجمع ما بين العمل كهاتف محمول ولابتوب في نفس الوقت، وهو جهاز كان له شبيها في التسعينيات، ثم اختفى بسبب إصدارات الشركات المبتكرة والحديثة.
وقالت شركة “بلانيت كمبيوترز” Planet Computers، في بيان لها، أن الهاتف يجمع بين الهاتف الذكي واللابتوب، وأنه سيعرف باسم “كوزمو كوميونيكاتور” Cosmo Communicator.
والجهاز Cosmo Communicator مزود بلوحة مفاتيح كاملة مثل أجهزة الكمبيوتر، وشاشة بقياس 6 بوصة، كما أنه يعمل بنظام تشغيل “أندرويد” Android ويدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G، وهو مصمم بكاميرا خلفية بدقة 24 ميجابكسل، ومستشعر لبصمة الأصابع.
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