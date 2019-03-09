تداولت المواقع التقنية أخبارا عن تسجيل شركة سامسونج Samsung، الكورية الجنوبية، براءة اختراع لإنتاج تلفزيون خالي من الأسلاك، أى أنه سيعمل إما ببطارية يعاد شحنها أو ربما عبر كهرباء لاسلكية!
ولفتت الأخبار النظر إلى أن براءة اختراع سامسونج تتضمن نظام عارضة كهرومغناطيسية مثبتة بين التلفزيون والجدار، ستستمد طاقتها من القاعدة الأساسية التي تعمل كمكبر للصوت.
ويعني هذا أن تلفزيون سامسونج الجديد سوف يستمد طاقته من العارضة الكهرومغناطيسية، وهذا يؤدي إلى الحصول على تلفزيون يعمل بلا أسلاك أو كابلات.
يذكر أن أحدث إصدرات سامسونج في شاشات التلفزيون كان شاشة 8K QLED، بقياس 98 بوصة وتقنية العرض 8K، وتميز بجودة التصميم إضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: قريبا من سامسونج.. تلفزيون خالي من الأسلاك والكابلات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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