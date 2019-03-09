Fitbit تكشف عن تشكيلة جديدة من إسوارات اللياقة البدنية، ومن بينها واحدة موجهة للأطفال

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كانت Fitbit Versa هي إسوارة اللياقة البدنية الأكثر شعبية في محفظة منتجات شركة Fitbit منذ إطلاقها، واليوم أصبحت لدينا نسخة أرخص من هذه الإسوارة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Fitbit كذلك اليوم بإطلاق إثنتين من إسوارات اللياقة البدنية الجديدة، ومن بينها واحدة موجهة للأطفال.

Fitbit Versa Lite

تتميز إسوارة Fitbit Versa Lite ببطارية تصمد لنحو أربعة أيام، كما أنها تضم مستشعر ضربات القالب، ومستشعر Sp02، تماما مثل الإسوارة الأصلية. ومع ذلك، فهي ستكلف نحو 160$ بدلا من 200$ التي تكلفها الإسوارة الأصلية. وإلى جانب ذلك، فهذه الإسوارة تتميز كذلك بمقاومة المياه مما يتيح لك إستخدامها أثناء السباحة، ولكنها للآسف تفتقر إلى مقياس الإرتفاع مما يجعلها غير مفيدة على السلالم، كما أنها لا تضم ذاكرة تخزينية مدمجة من أجل الأغاني.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فبإمكان مستشعر Sp02 المصمم لقياس مقدار الأوكسجين في الدم إكتشاف الحالات الصحية مثل توقف التنفس أثناء النوم.

Fitbit Inspire و Fitbit Inspire HR

يمكن لإسوارات اللياقة البدنية Fitbit Inspire و Fitbit Inspire HR العمل لمدة تصل إلى خمسة أيام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن علمًا أن عملية إعادة الشحن تستغرق ساعتين. وعلاوة على ذلك، فهي مصممة لتتبع مختلف الأنشطة التي تقوم بها، فهي قادرة على تتبع أكثر من 15 تمرين مختلف، فضلا عن فترات الراحة الخاصة بك مع العلم بأنها تستطيع أيضًا تتبع حالة نومك، فضلا عن توفير الإرشادات من أجل الإسترخاء عن طريق التنفس.

إسوارات اللياقة البدنية Fitbit Inspire و Fitbit Inspire HR مصممة لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر مما يعني أنه يمكنك إستخدامها أثناء السباحة. وتم تزويدها كذلك بمؤقت وساعة، كما تم تصميمها لعرض الإشعارات من هاتفك الذكي على شاشة OLED الرمادية، بما في ذلك المكالمات، والرسائل النصية، والتقويم، بالإضافة إلى الإشعارات من بعض التطبيقات المختارة.

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الفرق الرئيسي بين Fitbit Inspire و Fitbit Inspire HR هو أن هذه الأخيرة تضم مستشعر ضربات القلب مما يتيح لها تتبع معدل نبضات قلبك في فترات زمنية تبلغ 5 ثوانٍ، ولكن بمجرد أن تكتشف أنك بدأت تمرينًا، ستعمل هذه الإسوارة على قياس معدل ضربات القلب كل ثانية.

يبلغ سعر إسوارة Fitbit Inspire نحو 70 دولار أمريكي، في حين يبلغ سعر إسوارة Fitbit Inspire HR نحو 100 دولار أمريكي.

Fitbit Ace 2

تحتوي إسوارة اللياقة البدنية Fitbit Ace 2 الموجهة للاطفال على واجهات متحركة أنيقة، ولكن الغرض الأساسي منها هو مساعدة الأطفال على بناء عادات صحية. وهي تسمح بالمنافسة الودية حيث يستطيع الصغار الفوز بشارات إفتراضية وسيتم إظهار إحتفالات إفتراضية متحركة عندما يتم تحقيق أهداف معينة.

تتميز Fitbit Ace 2 بتصميم متين ومقاوم للماء حتى عمق 50 متر. وعلاوة على ذلك، فهي تضم بطارية جيدة بما فيه الكفاية لتعمل لنحو خمسة أيام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. ووفقا لشركة Fitbit، فهذه الإسوارة ستكون متوفرة قريبًا بلونين.