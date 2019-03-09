الهاتف Xiaomi BlackShark 2 سيصل رسميًا في اليوم 18 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - تأكد رسميًا الآن أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 2 المصمم للألعاب في اليوم 18 من شهر مارس الجاري. هذا الهاتف سيكون هو الأول في سلسلة هواتف Xiaomi BlackShark Series الذي سيحصل على المعالج Snapdragoon 855 على عكس الطرازات الحالية التي تستخدم المعالج Snapdragon 845. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف سيضم كذلك 10GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيحصل على تقنية التبريد Liquid Cool 3.0 الجديدة، وتقنية الشحن السريع التي تسمح بشحن بطارية الهاتف بسرعة 27 واط.

كجزء من الحملة التشويقية للهاتف BlackShark 2، قامت شركة Xiaomi بإنشاء ” تجربة سرية للغاية ” في مدينة شنغهاي الصينية. وسيكون شعار الهاتف هو ” مستقر ومجنون على حد سواء “.

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من المرجح أن يتم إطلاق الهاتف BlackShark 2 في الصين أولا، ولكن يجب أن يكون متوفرًا في أوروبا في نهاية المطاف. تعمل هذه العلامة التجارية الصينية على إنشاء مكاتب في الهند، وهذا سوق محتمل آخر للهاتف BlackShark 2 الجديد. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi قام بنشر صورة ملتقطة بإستخدام الهاتف BlackShark 2 على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.