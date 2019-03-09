هواتف Galaxy S10 الثلاثة الجديدة أصبحت متوفرة للشراء في 70 بلدًا حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - إبتداء من اليوم، أصبحت هواتف Galaxy S10، ونقصد هنا بطبيعة الحال كل من Galaxy S10e و Galaxy S10 و +Galaxy S10 متوفرة في حوالي 70 بلدًا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند والصين وجميع أنحاء أوروبا. وبالتالي، هذا يعني أن هواتف Galaxy S10 الثلاثة الجديدة لم تعد متاحة للطلب المسبق، وإنما أصبحت متاحة للشراء مباشرة في المتاجر الإلكترونية وفي متاجر التجزئة الفعلية.

وبحلول نهاية هذا الشهر، ستصل هواتف Galaxy S10 الثلاثة الجديدة إلى 130 دولة حول العالم، في حين سيلتحق بهما Galaxy S10 5G في وقت لاحق من هذا العام. وفي حالة إذا كنت مهتمًا بشراء واحد من هذه الهواتف الذكية الثلاثة وترغب في معرفة المزيد عنه، فتفضل بزيارة هذه المقالة المفصلة هنا أو شاهد إستعراضنا السريع له في الفيديو أدناه.

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بدأت سامسونج بشحن العديد من الطلبات المسبقة للعملاء قبل الموعد المحدد، وبالتالي بعض المستخدمين المحظوظين قد يكونون حصلوا على هواتف Galaxy S10 الخاصة بهم قبل الموعد المحدد. وأيضًا، نظرًا إلى أن مرحلة الطلبات المسبقة إنتهت، فهذا يعني بأن شركة سامسونج لن تقدم المزيد من سماعات Galaxy Buds المجانية، ولكن لا تزال هناك بعض العروض المميزة للمهتمين بشراء هواتف Galaxy S10 الجديدة في بعض البلدان.