"دو" تطلق 7 باقات متنوعة آجلة الدفع مع بيانات غير محدودة وميزات إضافية

دبي - الخليج 365 :

تواصل دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، نهجها القائم على توفير عروض اتصال فريدة من نوعها تتمحور حول متطلبات العميل وتلبي احتياجاته المتنوعة فيما يتعلق بخدمات الاتصال، حيث أعلنت الشركة، اليوم، تعزيز باقاتها الاستثنائية والجديدة "Power" بمزايا إضافية تم تصميمها لمنح العملاء المزيد من الخيارات إلى جانب قيمة أكبر ومستوى عالٍ من المرونة.

وتوفر "باقات Power" الجديدة من دو للعملاء 7 باقات متنوعة آجلة الدفع مع بيانات غير محدودة إلى جانب إمكانية الاشتراك فيها وفق أو بدون عقود ملزمة لمدة 12 شهراً، حيث تتيح إحدى هذه الباقات للعميل الحصول على 200 جيجابايت من البيانات مع 260 دقيقة مرنة أو 525 دقيقة محلية بسعر 175 درهماً، كما يمكن للعملاء الحصول على بيانات غير محدودة إضافة إلى 1020 دقيقة مرنة أو 2040 دقيقة محلية مقابل 500 درهم فقط.

وتقدم دو للعملاء الذين يختارون الاشتراك في الباقات الجديدة بدون عقد ملزم العديد من الخيارات بما في ذلك باقة تشمل 200 جيجابايت مع 700 دقيقة مرنة أو 350 دقيقة محلية بسعر 225 درهماً إماراتياً.

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وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال – دو: "يُعتبر عملاؤنا محور جميع الخدمات والعروض التي نطلقها، لذا فإننا نتابع عن كثب توجهاتهم المتغيرة والتحسينات التي يرغبون في الحصول عليها في عالم الاتصال، مما يتيح لنا العمل على مواكبة متطلباتهم وتزويدهم بحلول وباقات مميزة تثري أسلوب حياتهم وتتناسب بشكل كامل مع متطلباتهم في العصر الرقمي. ونحن واثقون من القيمة الكبيرة التي سيحصل عليها عملاؤنا من خلال "باقات Power"، التي تم تصميمها خصيصاً لمنح العملاء القدرة على الاستمتاع إلى أقصى حد بتجارب اتصال فريدة خلال حياتهم اليومية. ونهدف عبر هذه الباقات إلى وضع معايير جديدة حول شكل ومضمون خدمات الاتصال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وإلى جانب القيمة الكبيرة التي توفرها هذه الباقات، يمكن لعملاء دو الاستمتاع بخدمات اتصال لاسلكية "واي فاي" مجانية تصل إلى 100 جيجابايت في أكثر من 400 موقعاً لخدمة واي فاي الإمارات عبر كافة أنحاء الدولة، إلى جانب ذلك سيحصل العملاء الذين يشتركون في الباقات على خصومات مميزة عبر تطبيق Entertainer .

وتهدف الشركة من خلال خطواتها الأخيرة إلى تمكين سكان دولة الإمارات من الاستمتاع بتجارب اتصال سلسة وعالية الجودة أثناء تصفح الإنترنت أو القيام بعمليات تنزيل أو تحميل المحتوى أو التواصل سواءً في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل عبر باقات مصممة خصيصاً لتعزيز مستويات الراحة والمرونة بفضل مزاياها الاستثنائية والعديدة.