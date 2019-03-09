تكنولوجيا: هاتف هواوي P smart بلس للعام 2019 ينطلق بسعر 279 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هاتف P smart بلس للعام 2019 هو أحدث إصدارات هواوي من الهواتف الذكية المتوسطة، الذي تقدمه الشركة بشاشة 6.21 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع كاميرة خلفية ثلاثية وسعر 279 يورو.

قدمت شركة هواوي هاتف P Smart للعام 2019 في شهر ديسمبر الماضي، ومن جديد تقدم إصدار أخر من السلسلة يعرف بهاتف P Smart بلس للعام 2019، حيث يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 6.21 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، وتصميم بنتوء waterdrop.

كما يتميز هذا الإصدار بأبعاد 19:5:9 في الشاشة حيث تشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الهاتف، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، كما يأتي بكرت شاشة Turbo 2.0، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie الذي يرتكز على واجهة EMUI 9.0.

وفي مواصفات الكاميرة يضم هاتف P Smart بلس للعام 2019 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 24 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل تدعمه تقنية الذكاء الإصطناعي لتصوير portrait وتقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد المشهد، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات مميزة بزوايا واسعة.

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الكاميرة الأمامية للهاتف تأتي بمستشعر 8 ميجا بيكسل تدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي أيضاً لتصوير السيلفي، كما يتميز الهاتف بألوان متدرجة مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبطارية بقدرة 3400 mAh.

مواصفات هاتف P Smart بلس للعام 2019

شاشة 6.21 إنش، بجودة عرض Full HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19:5:9، وزجاج منحني 2.5D

رقاقة معالج Kirin 710 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني الأنوية مع 4 من أنوية Cortex-A73 بسرعة 2.2GHz و4 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 1.7GHz، وكرت شاشة ARM Mali-G51 MP4.

ذاكرة عشوائية 3جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 512 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة EMUI 9.0.

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، وبطاقة microSD

كاميرة خلفية مع مستشعر 24 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ومستشعر 2 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات زوايا واسعة

كاميرة أمامية مع مستشعر 8 ميجا بيكسل.

قياسات الهاتف 155.2 في 73.4 في 7.95مم مع وزن 160 جرام.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و5GHz، البلوتوث 4.2، GPS مع GLONASS.

بطارية بقدرة 3400 mAh.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف P Smart بلس للعام 2019 بألوان متدرجة من الأزرق والأسود، على أن يتوفر في أسواق أوروبا قريباً بسعر 279 يورو.

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