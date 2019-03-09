تطبيق PS4 Remote Play يصل أخيرًا إلى أجهزة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من مستخدمي أجهزة iOS الذين يمتلكون جهاز Playstation 4 أيضًا، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Sony قامت بإصدار تحديث جديد لجهاز Playstation يجلب معه الدعم لميزة PS Remote Play لأجهزة iOS. هذا شيء كان العديد من اللاعبين يطالبون به على مر السنين، والأن حدث ذلك أخيرًا.

كل ما يحتاج إليه المستخدمون هو التأكد من ترقية نظام التشغيل في جهاز Playstation 4 الخاص بهم إلى الإصدار الأحدث، والتأكد من تحميل الإصدار الأحدث من التطبيق PS4 Remote Play على هواتفهم الذكية، ومن ثم التأكد من أن أجهزة Playstation 4 والأجهزة المحمولة الخاصة بهم متزامنة قبل المضي قدمًا. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن PS4 Remote Play، فهي في الأساس يسمح للاعبين ببث الألعاب من أجهزة Playstation 4 الخاصة بهم على الأجهزة الأخرى.

في السابق، كان بإمكان اللاعبين فقط البث على الحواسيب الخاصة بهم وعلى بعض هواتف Xperia أيضًا، ولكن هذا تغير الآن بحيث أصبح بإمكان ملاك أجهزة iOS، بما في ذلك iPhone و iPad القيام بذلك أيضًا وتشغيل الألعاب من أجهزة Playstation 4 الخاصة بهم عن بُعد. وبطريقة ما، هذا يجعل Playstation 4 وكأنه خدمة لبث الألعاب عبر السحابة، ولكن الإختلاف الرئيسي هنا هو أنه يتم بث الألعاب من جهاز Playstation 4 الخاص بك بدلاً من بعض الحواسيب في مراكز البيانات.

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أيضًا مع أجهزة iOS، لن تكون قادرًا على ربط يد التحكم Sony DualShock، ولكننا نعتقد بأن اللاعبين سيكون بمقدورهم العثور على حل بديل إذا لزم الأمر.