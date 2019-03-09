متجر إلكتروني يعرض صورة الهاتف OnePlus 7 ومواصفاته التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتعين علينا الإنتظار لبعض الوقت قبل أن نرى شركة OnePlus تزيح الستار رسميًا عن هاتفها الرائد المقبل OnePlus 7، ولكننا بدأنا فعلاً بسماع بعض الأشياء حول هذا الهاتف الرائد المنتظر. وقبل عدة أيام فقط، تم تسريب فيديو ومجموعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم هذا الهاتف، والآن تم رصد هذا الهاتف على متجر إلكتروني مع المزيد من المعلومات.

تم إدراج الهاتف OnePlus 7 في متجر Giztop مع صورة له ومواصفاته التقنية. وتظهر الصورة لنا الهاتف من الأمام فقط مع شاشة خالية تمامًا من القطع. التصميم العام يتماشى مع ما رأيناه في التسريبات السابقة، ولكن هناك تناقض واحد بين الإثنين، وهو أن الصور السابقة كانت تستعرض لنا الهاتف OnePlus 7 مع أزرار التحكم بالصوت في اليسار في حين يظهر زر التشغيل وزر Alert Slider على الجانب الأيمن، ولكن الصورة التي حصلنا عليها اليوم تعرض لنا فقط زر التشغيل في الجانب الأيمن مما يبقي زر Alert Slider مفقودًا. وعلاوة على ذلك، فحتى زر التحكم بحجم الصوت يظهر وهو مقسم في الصورة الجديدة. ونتيجة لذلك، ننصح الجميع بالتعامل مع هذا التسريب بأقل قدر من الحماسة، ونحن سنضع ثقتنا أكثر في الصور التي نشرها OnLeaks في وقت سابق نظرًا لسجله الحافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد كشف المتجر المذكور آنفا أن الهاتف OnePlus 7 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12GB، وذاكرة داخلية تصل إلى 256GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة.

وعلاوة على ذلك، فقد ذكر هذا المتجر كذلك أن الهاتف OnePlus 7 سيضم بطارية بسعة 4000mAh ستدعم تقنية الشحن السريع Dash Charge 44W والتي تسمح بشحن البطارية بسرعة 44 واط.