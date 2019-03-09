انت الان تتابع تفاصيل خبر دراسة تكشف عن دور جديد لفيتامين "د" مرتبط بالأطفال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 02:39 مساءً - أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن زيادة مستويات فيتامين "د" في الدم تحمي الأطفال من أعراض مرض الربو المرتبطة بالتلوّث، خاصة لدى الأطفال المصابين بالسمنة.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة راقب الباحثون 3 عوامل؛ هي مستويات تلوث الهواء في المنازل، ومستويات فيتامين "د" في الدم، وأعراض الربو لدى 120 طفلاً يعانون من الربو في منطقة بالتيمور بالولايات المتحدة.

وكان ثلث المشاركين في الدراسة يعانون من السمنة، وأُجري تقييم للأطفال في بداية الدراسة، وتابعوا تقييمهم 3 مرات في الأشهر التسعة التالية.

الباحثون وجدوا أن انخفاض مستويات فيتامين "د" في الدم كان مرتبطاً بالآثار التنفّسية الضارة لتلوث الهواء بين الأطفال البدناء المصابين بالربو.

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وعلى العكس؛ فإن المنازل التي كانت بها مستويات أقل من تلوث الهواء ارتبط فيها ارتفاع مستويات فيتامين "د" في الدم بانخفاض أعراض الربو لدى الأطفال المشاركين.

وقالت الدكتورة كيمبرلي غراي، قائدة فريق البحث: "حدد الفريق العديد من العوامل التي تجعل الأطفال عرضة للمشاكل الصحية الناجمة عن تلوّث الهواء في جميع أنحاء مدينة بالتيمور، وكان أبرزها نقص مستويات فيتامين د".

وأضافت: إن "إحدى الطرق لزيادة مستويات فيتامين "د" في الدم هي زيادة التعرّض للشمس، غير أن ذلك ليس ممكناً دائماً في البيئات الحضرية، لكن الطريقة الأخرى هي تناول مكملات فيتامين "د"، أو تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من هذا الفيتامين".

يُذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين "د"؛ فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.

ويمكن تعويض نقص فيتامين "د" أيضاً بتناول بعض الأطعمة؛ مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك، وكبد البقر، والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوفرة بالصيدليات.

ويستخدم الجسم فيتامين "د" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.