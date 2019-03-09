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انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يشن حملة لمكافحة المعلومات المضللة عن اللقاحات والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 02:39 مساءً - بدأ عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة كبيرة لإزالة المواقع الداعمة لفكرة "لا للتطعيم" التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل.
تأتي هذه الحملة بعد أن واجهت الشركة ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة لمعالجة هذه الادعاءات المنتشرة بشكل كبير، وسط ازدياد تفشي الحصبة في الولايات المتحدة، بسبب عزوف الآباء عن تلقيح أبنائهم، بعد انتشار إشاعات تفيد بإصابة الأطفال بمرض التوحد بسبب اللقاحات.
وندد المشرعون الأمريكيون بارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها في أعقاب تحرك ضد تطعيم الأطفال، ويرجع ذلك- إلى حد كبير- إلى الشائعات التي يمكن أن تسبب لهم مشكلات صحية أو تطورية.
وقالت مونيكا بيكرت، نائبة رئيس فيسبوك لإدارة السياسة العالمية: "إن شبكة التواصل الاجتماعي ستقلص توزيع البيانات الكاذبة وستزود المستخدمين بمعلومات موثوقة عن اللقاحات".
وأضافت: "سنقلل من تصنيف المجموعات والصفحات التي تنشر معلومات مضللة حول اللقاحات في تغذية الأخبار والبحث".
في حين قالت الشركة في بيان إنها ستزيل المحتوى المضلل من توصيات البحث والتنبؤات، وترفض الإعلانات التي يتبين أنها تحتوي على معلومات مضللة عن اللقاحات، وتعطل الحسابات التي لا تزال تنتهك سياسات الشركة بشأن معلومات اللقاح.
وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية في شهر فبراير "الامتناع عن اللقاحات" ضمن أكبر 10 تهديدات صحية عالمية ملحة لعام 2019، وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من ارتفاع حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم.
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