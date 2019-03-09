شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهاكرز يستخدمون هواتف أيفون خاصة لاختراق نظام أبل الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحقيق أجراه موقع Motherboard التقنى، أن القراصنة الذين يستهدفون هواتف ايفون، يعتمدون فى الأساس على استغلال نماذج الآيفون المبدئية الخاصة بمهندسين شركة أبل، والتى تكون مزودة بنسخة iOS غير محمية بشكل كبير تتيح الوصول لعمق النظام بسلاسة، وذلك من أجل دراسة نقاط الضعف فى نظام iOS وايجاد الثغرات التى تسمح لهم باختراقه.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فهناك سوق سوداء يلجأ إليها الهاكرز لشراء نسخ آيفون المسربة، والتى تتم سرقتها من خطوط إنتاج شركة آبل وتعرض للبيع، إذ يعتبرها هاكرز ايفون، كنز كبير للوصول إلى العديد من الثغرات الأمنية، التى تسمح لهم كسر حواجز الأمان التى توفرها الشركة فى نظامها الذى تعمل على تحديثه بشكل مستمر.

وأوضح التقرير أن سعر نموذج أيفون X المبدئى الذى تم استخدامه فى تطوير جهاز شركة Cellebrite لاختراق أيفون بلغ 1800 دولار، حيث تعاونت الشركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) فى قضية سان برناردينو لاختراق أيفون منفذ الهجوم عام 2016، والتى نفته الشركة بدورها فى وقت لاحق.