شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة المعلومات المضللة.. "فيس بوك" يحد من المحتوى المضاد للتطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن خطة عمل جديدة لمكافحة المواقع الداعمة لفكرة "لا للتطعيم" التى انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل، حيث ستبدأ المنصة فى الحد من تصنيف المجموعات والصفحات التى تنشر معلومات كاذبة ومضللة عن "اللقاحات أو التطعيمات" بحيث تظهر أقل فى أخبار فيس بوك، كما سيتم منع المحتوى تماما من الظهور على إنستجرام وخدمة الهاشتاج الخاصة به.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى لن يتوقف عمل فيس بوك على معاقبة الجروبات التى تنشر المعلومات، بل سيجعل من الصعب العثور عليها، وسيتم استبعاد مجموعات مكافحة اللقاحات من الظهور فى الاقتراحات، ولن تظهر عند الكتابة فى شريط البحث على فيس بوك.

كما سيتم رفض الإعلانات التى تتضمن معلومات خاطئة حول اللقاحات، وسيقوم Facebook بمحو عبارات إعلانية مستهدفة مثل "جدل اللقاح".

وسوف يلجأ فيس بوك إلى خبرة منظمة الصحة العالمية ومراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، للمساعدة فى تحديد ما هو واقعى وخيالى عندما يتعلق الأمر باللقاحات.

جدير بالذكر أن هذه الأزمة تمت إثارتها الشهر الماضى، حيث اتخذ موقع Pinterest خطوات لحظر ظهور محتوى مضاد للقاحات فى نتائج البحث، وبدأ YouTube فى منع قنوات مكافحة اللقاحات من عرض الإعلانات، كما أبدى الأشخاص اهتمامًا بالموضوع وبدأوا فى دفع شركات التكنولوجيا مثل Amazon إلى اتخاذ إجراءات ضد المحتوى الذى ينشر معلومات خاطئة عن اللقاحات.