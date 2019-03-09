تكنولوجيا: هواوي تستعد للكشف عن اثنان من ساعات Watch GT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد اليوم على أن شركة هواوي تخطط للكشف عن اثنان من ساعات Watch GT خلال فعاليات مؤتمر P30 القادمة، حيث من المقرر أن تأتي الساعات الجديدة بعنوان Watch GT Active وWatch GT Elegant.

تعقد شركة هواوي في 26 من مارس مؤتمرها المرتقب للإعلان الرسمي عن سلسلة P30، وفي أحدث التقارير أشير إلى أن العملاق الصيني سيكون لديها اثنان من نماذج ساعة Watch GT تكشف عنهم أيضاً خلال هذا الحدث حيث تقدم ساعة Watch GT Active وأيضاً Watch GT Elegant التي تظهر في الصور المسربة باللون الأخضر الداكن والبرتقالي.

وتأتي الساعات الذكية الجديدة ببعض الإختلافات في التصميم عن الإصدار الأول Watch GT الذي كشف عنه خلال مؤتمر Mate 20 Pro وقدم نظام تشغيل Light OS للمرة الأولى، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم جديد للأزرار، كما يأتي إطار الساعة بلون بين الرمادي وgunmetal.

بشكل عام لن تقدم هواوي النماذج الجديدة من ساعة Watch GT بتغييرات كبيرة في التصميم، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بشاشة OLED بحجم 1.39 إنش، أيضاً وفقاً لماء جاء في التقرير تأتي ساعة Watch GT Active بلوني الأبيض والأسود.

يذكر أن ساعة هواوي الحالية Watch GT تتوفر بسعر 199 يورو للنموذج الرياضي، أو 299 يورو للنموذج المميز بالتصميم الكلاسيكي، بينما تشير التوقعات إلى أن ساعة Active تنطلق بسعر 249 يورو بينما تأتي ساعة Elegant بسعر Elegant يورو، لذا نترقب الإعلان الرسمي في باريس.

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