تتجاوز الـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم السبت تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة تكون على القاهرة 23 درجة وتستمر لمدة يومين حتى تصل درجات الحرارة لـ24 يوم الاثنين.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع بسبب الكتلة الهوائية الشمالية الغربية القادمة من السعودية، لافتًا إلى أن حالة الجو في النهار ستكون مائلة للدفء على أغلب الأنحاء، تصل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من...