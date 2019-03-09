تكنولوجيا: جوجل تعالج ثغرة أمنية في تحديث Chrome الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة جوجل بتحديث جديد لمتصفح كروم مؤخراً، تعالج من خلاله ثغرة أمنية كانت قد رصدتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي تؤثر على نظام تشغيل Windows.
أكدت شركة جوجل على إطلاق تحديث تلقائي لمتصفح Chrome تعالج من خلاله الثغرة الأمنية التي رصدت من الشركة مؤخراً والتي أشارت جوجل أنها تؤثر على منصة ويندوز ومتصفح كروم معاً.
وقد بدأت جوجل في تحديث منصة كروم بشكل كامل في الأول من شهر مارس، حيث تم دفع هذا التحديث تلقائياً للإصدار 72.0.3626.121 أو الإصدارات الأحدث من منصة كروم.
كما أشارت جوجل إلى أن الثغرة الأمنية الخاصة بنظام ويندوز تؤثر بشكل أكبر على مستخدمي Windows 7، بشكل خاص لنظام Windows 7 بحجم 32 بت، كما أكدت جوجل أنه الثغرة الأمنية مازالت تؤثر على مستخدمي ويندوز في الوقت الحالي، حيث يمكن أن تؤدي إلى إختراق معايير الحماية في الأنظمة.
من جانب أخر بدأت مايكروسوفت في توجيه مستخدمي الأنظمة القديمة للتحديث إلى Windows 10 لتفادي هذه الثغرة الأمنية وللحصول على التصحيح الأمني بشكل مستمر لنظام التشغيل.
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