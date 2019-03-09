سوق الأجهزة القابلة للإرتداء ينمو في العام 2018، وتقوده كل من Apple و Xiaomi و Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - نما سوق الأجهزة القابلة للإرتداء بنسبة 27 في المئة في العام 2018 بفضل الأداء القوي في الربع الرابع. إحتفظت شركة آبل بمكانتها المهيمنة بفضل حصتها السوقية البالغة 26.8 في المئة، بينما سجلت شركتا Xiaomi و Huawei أرقامًا أفضل بكثير من العام 2017.

هذا التقرير الصادر من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق حول وضعية سوق الأجهزة القابلة للإرتداء في العام 2018 لم يأخذ بعين الإعتبار الساعات الذكية فقط، وإنما أخذ بعين الإعتبار العديد من الأجهزة الأخرى مثل السماعات الذكية التي تستدعي مساعدًا رقميًا دون إستخدام الهاتف، مثل سماعات AirPods من آبل، وسماعات Google Pixel Buds من جوجل.

قامت شركة آبل بشحن 46.2 مليون جهاز قابل للإرتداء في العام 2018 علمًا أنها شحنت 33.1 مليون وحدة فقط من هذه الأجهزة في العام 2017. وشهدت شركة Xiaomi نموًا سنويًا قويًا بنسبة 45 في المئة تقريبًا، في حين سجلت شركة Huawei قفزة هائلة بنسبة 147 في المئة بعدما نجحت في رفع شحناتها من 4.6 مليون وحدة في العام 2017 إلى 11.3 مليون وحدة في العام 2018 مما جعلها تتفوق على شركة سامسونج التي حلت في المرتبة الرابعة.

وفي المجموع، قامت الشركات المصنعة بشحن 37 مليون جهاز قابل للإرتداء إضافي في العام 2018 مقارنة مع العام 2017. وفي الربع الأخير من العام 2018 على وجه التحديد، قامت شركة آبل بشحن 16.2 مليون جهاز قابل للإرتداء، ومن بينها 10.4 مليون ساعة Apple Watch، في حين كانت البقية تشمل سماعات AirPods و Beats.

إحتفظت شركة Xiaomi بمكانة راسخة وثابتة. ويعود الفضل في التحسن الهائل الذي شهدته شركة Huawei في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء إلى منتجاتها الجديدة مثل Huawei Watch GT و FreeBuds 2 Pro وحقيقة أن العديد من هواتف Huawei و Honor الذكية تأتي مسبقًا مع الأجهزة القابلة للإرتداء التابعة للشركة.

شحنات سامسونج في الربع الرابع من العام الماضي نمت بنسبة 105 في المئة، ولكن هذا الرقم يترجم إلى نمو شحنات الشركة من 2 مليون جهاز في الربع الرابع من العام 2017 إلى 4 ملايين جهاز في الربع الرابع من العام 2018.