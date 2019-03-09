أجهزة آبل تميل إلى أن تكون مفقودة أكثر من تعرضها للسرقة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هواتف آبل أصبحت باهظة الثمن وخصوصا في السنوات الأخيرة مما يجعلها عرضة للسرقة أكثر من غيرها من الهواتف الذكية، ولكن يبدو أن هواتف iPhone تميل أكثر إلى أن يتم فقدانها من قبل المستخدمين. ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من شركة Prey المتخصصة في حماية الأجهزة، فيبدو أن أجهزة آبل تميل إلى أن يتم نسيان موضعها من قبل المستخدمين أكثر من تعرضها للسرقة.

في حالة إذا لم تسمع عن Prey من قبل، فهي شركة متخصصة في حماية الأجهزة، وقد أنشأت تطبيقًا يعتبر في الأساس أكثر إحترافية من تطبيق Find My iPhone. يمكن تثبيت التطبيق على العديد من الأجهزة ويمكن حتى إستخدامه لإنشاء السياج الجغرافي حتى تعرف متى يترك جهازك منطقة محددة. إستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من المستخدمين الذين يستخدمون خدماتها، فقد وجدت شركة Prey أن 69.12 في المئة من المستخدمين الذين وضعوا أجهزتهم في وضع ” وضع مفقود | Missing Mode ” هم في الغالب لم يتذكروا المكان حيث وضعوا أجهزتهم.

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في الواقع، عندما يتعلق الأمر بالسرقة، تكون هذه الأرقام منخفضة جدًا حتى عندما يتم الأخذ بعين الإعتبار جميع حالات السرقة، بما في ذلك التعرض للنشل، وإقتحام المنزل، وإقتحام السيارة، وإقتحام مكان العمل، فضلا عن حالات السرقة الأخرى. هذا لا يعني بأن هواتف iPhone لا تتعرض للسرقة، ولكن في المرة المقبلة التي تفقد فيها هاتفك، هناك فرصة كبيرة أن تكون نسيت أين وضعته بدلا من تعرضه للسرقة.

وبالنسبة لشركة آبل، فقد قامت بتطوير أدوات وإجراءات أمنية متنوعة تجعل من الصعب على اللصوص مسح هواتف المستخدمين وإعادة بيعها.