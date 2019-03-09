شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة إماراتية لمواجهة نفوق السلاحف البحرية وتشريع جديد للمحافظة على أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اجراء جديد للحد من نفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم سلوكها فى مياه الإمارات العربية المتحدة، أطلقت وزارةُ التغير المناخى والبيئة الخطةَ الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية، والتى تهدف إلى حماية السلاحف البحرية بشكل يضمن تحقيق استدامتها فى مياه الدولة.

وتستهدف الخطة إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع الجهات المختصة، ووضع الإطار الوطنى لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ومن جهتها، قالت هبة الشحى، مديرة إدارة التنوع البيولوجى بالوكالة فى الوزارة، "عالمياً توجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية تم إقرار عددا من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، ومنها القانون الاتحادى رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولى بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض".