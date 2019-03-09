شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يضيف ميزة جديدة لفحص الحقائق بنتائج البحث فى الموضوعات الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ يوتيوب فى إطلاق لوحة معلومات جديدة ستظهر عندما يبحث المستخدمون عن مواضيع مثيرة للجدل وحساسة، وستظهر مربعات النص فى أعلى نتائج البحث، وتقدم خدمة فحص الحقائق للمساعدة فى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة.

ووفقا لموقع "engadget" التكنولوجى، يتم إطلاق الميزة لأول مرة فى الهند وستتوفر باللغة الهندية والإنجليزية، ولكن سيتم طرحها فى مناطق ولغات أخرى مستقبلاً.



الخدمة الجديدة

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وقال يوتيوب، "كجزء من جهودنا المتواصلة لبناء تجربة إخبارية أفضل على الموقع، فإننا نعمل على توسيع نطاق لوحات المعلومات لدينا من أجل إجراء فحوصات واقعية على الناشرين المؤهلين فى يوتيوب".

ولن يتم التحقق من مقاطع الفيديو الفردية لأنها مهمة وتتطلب مجهودًا هائلًا وعددًا لا يحصى من الساعات البشرية لإنجازه كما وصفه يوتيوب، ولكن بدلاً من ذلك ستظهر فحوصات الحقائق فى نتائج البحث كنوع من الوقاية ضد أى فيديو ينشر معلومات خاطئة.

جدير بالذكر أن يوتيوب نفذ عددًا من التغييرات فى السنوات الأخيرة، فى محاولة لمكافحة مقاطع الفيديو التى تتناول المعلومات الخاطئة، وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب ذلك من قبل.