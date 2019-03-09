صدى البلد - نهى حمدي
في ظل البحث الدائم عن الحفاظ على البيانات والمعلومات للمستخدمين، اتجه عدد من الشركات إلى إرسال نسخة من بياناتك إليك كلما طلبت ذلك، تحديدًا تطبيق المراسلات العالمي "واتساب".
وقامت شركة "Facebook" ببناء آلية تتيح للمستخدمين معرفة البيانات التي جمعتها الشركة عنك من خلال التطبيق، منها الصور الشخصية على التطبيق والرسائل وغيرها، بحسب ما نشر موقع mspoweruse.
وفي هذه الحالة عليك اتباع هذه الخطوات للحصول على تقرير شامل عن حسابك على تطبيق "الواتساب":
1- قم بفتح التطبيق ثم اضغط على الإعدادات ثم الحساب وستجد اختيار "طلب...
كانت هذه تفاصيل خبر لمزيد من الأمان.. تعرف على الميزة الجديدة للواتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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