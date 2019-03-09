تكنولوجيا: مواصفات OnePlus 7 مع صور واضحة لتصميم الهاتف في أحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Giztop عن مواصفات هاتف وان بلس المميز OnePlus 7 مع تصميم الهاتف بشكل واضح في أحدث الصور المسربة.

يظهر هاتف OnePlus 7 في تسريبات Giztop بتصميم لا يضم النتوء العلوي في الشاشة، حيث تتوافق التسريبات الجديدة مع الصور التي أطلقت في السابق في الكثير من مواصفات التصميم عدا موقع زر التحكم في الصوتيات الذي ظهر في التسريبات السابقة إلى يسار الهاتف إلى جانب زر التشغيل، إلا أن الصور الجديدة تكشف عن زر التشغيل في الجانب الأيمن فقط.

كما يأتي زر التحكم في الصوتيات بشكل مستقل في الجانب الأيسر، أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف OnePlus 7 بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، مع نظام تشغيل Android Pie وواجهة OxygenOS.

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ويدعم هاتف OnePlus 7 رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، كما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل إلى جانب مستشعر 20 ميجا بيكسل وأخر 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بتصميم منبثق.

ومن المقرر أن يقدم هاتف OnePlus 7 سعة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 4000 mAh ويضم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إصدار جديد من وان بلس خلال الفترة القادمة.

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