تقرير جديد يكشف لنا عن بعض ميزات هاتف موتورولا القابل للطي القادم هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما تكون قد سمعت عن خطط موتورولا لإعادة إحياء الهاتف الأسطوري Motorola RAZR كهاتف ذكي قابل للطي مزود بأحدث التقنيات المتاحة في السوق اليوم. لقد رأينا فعلاً بعض الرسومات التي تستعرض لنا كيف قيد يبدو هذا الهاتف، والآن لدينا المزيد من التفاصيل حول الميزات البرمجية التي سيأتي بها هذا الجهاز.

حصل المطورين في XDA Developers على معلومات حول بعض الميزات التي من المرجح أن يأتي بها الهاتف Motorola RAZR القابل للطي وقرروا مشاركتها مع بقيتنا. وفي البداية، الشاشة الثانية التي ستكون في ظهر الهاتف لن تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع ميزات الأندرويد. سيُسمح لبعض التطبيقات فقط بالوصول إلى الشاشة الثانية مثل Moto Display و Moto Actions و Moto Camera.

عندما يكون الهاتف غير مطوي، يمكن للشاشة الثانوية أن تعمل بمثابة لوحة تتبع للتمرير في صفحات الويب على المتصفح Google Chrome مع العلم بأن المهندسون في شركة موتورولا يخططون لدعم التطبيقات الأخرى أيضًا. وعلى نفس الشاشة الثانوية، سيتم أيضًا عرض 6 إعدادات سريعة، ولكن لم يتم الكشف عن هذه الإعدادات السريعة الستة في الوقت الراهن.

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يمكن إستخدام الكاميرا الرئيسية لإلتقاط صور السلفي بحيث يمكن للشاشة الثانوية أن تعمل كمحدد للمشهد، في حين ستعمل الشاشة الرئيسية على إلتقاط الصورة بنقرة واحدة أو من خلال السحب بالإصبع. تعرض الشاشة الخارجية أيضًا الساعة، والإشعارات وعناصر التحكم في الأغاني، وما إلى ذلك. يمكنك تحديد خلفية مختلفة للشاشة الثانية أيضًا.

هذه كمية كبيرة من المعلومات، وهي تجعلنا متحمسون لمستقبل Motorola RAZR القابلة للطي، ولا يمكننا الإنتظار حتى تقوم شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف.