الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك يعد بمستقبل يركز أكثر على خصوصية المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يكن العام الماضي أو نحو ذلك جيدًا بالنسبة لسمعة الفيسبوك، فقد رأينا أن الشركة أصبحت الملاذ المفضل لعدد من الشركات التي تبحث عن الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين وإنتهاك خصوصية العملاء. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت شبكة الفيسبوك في الأونة الأخيرة المكان الذي يتهرب منه المستخدمون بعدما كان المكان الذي يفضل الجميع قضاء وقته فيه. هذا يرجع إلى فضائح الخصوصية المختلفة التي كانت تعيق الشركة حتى اليوم.

ومع ذلك، يأمل الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج في إستعادة ثقة المستخدمين حيث وعد في إحدى المنشورات على الفيسبوك، بأن الشركة ستضع خارطة طريق تركز على الخصوصية في المستقبل. ويعترف مارك زوكربيرج بأن هذا يبدو بديهيًا بالنسبة للشركة، ولكنه يعتقد أيضًا بأن هذا شيء يعتقد أنه سيتمكن من القيام به من أجل المستخدمين.

ووفقا لمارك زوكربيريج، فقد صرح بالقول : ” أدرك أن العديد من الناس لا يعتقدون أن الفيسبوك يمكن أو ربما ترغب في بناء هذا النوع من المنصات التي تركز على الخصوصية – لأننا بصراحة ليس لدينا في الوقت الراهن سمعة قوية في بناء خدمات تحمي الخصوصية، وقد ركزنا تاريخيًا على إنشاء أدوات للمزيد من المشاركة المفتوحة. ولكننا أظهرنا مرارًا وتكرارًا أنه يمكننا التطور لإنشاء الخدمات التي يريدها الأشخاص حقًا، بما في ذلك الرسائل الخاصة والقصص “.

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سلط مارك زوكربيرج الضوء على بعض الخطوات التي ستتخذها الشركة لضمان خصوصية أفضل للمستخدمين. وهذا يشمل ” الحد من الدوام ” مما يعني أن ما نشرته لن يتم الإحتفاظ به إلى الأبد. كما يتطرق إلى أشياء مثل مراكز البيانات التي إختارتها الفيسبوك في الماضي لتجنب الدول المعروفة بإنتهاك حقوق الإنسان مثل الخصوصية أو حرية التعبير.

لسنا متأكدين مما إذا كان كل هذا سيكفي الفيسبوك لإستعادة ثقة مستخدميها، ولكننا سننتظر ونرى. في غضون ذلك، أكدت الفيسبوك مؤخرًا أنها ستقوم بإطلاق أداة ” تنظيف السجل | Clear History ” في وقت لاحق من هذا العام.