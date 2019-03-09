شركة Airbnb تؤكد رسميًا عزمها الإستحواذ على منصة HotelTonight

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت Airbnb كمنصة تتحدى الفنادق من خلال توفير أماكن لقضاء الإجازة تُعد أكبر وأرخص وأكثر راحة مقارنة مع الفنادق التقليدية. ومع ذلك، يبدو أن شركة Airbnb تتطلع إلى غمس أصابعها في قطاع الفنادق أيضًا.

وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن خططها للإستحواذ على HotelTonight، وهو موقع للحجز في الفنادق، وهو متخصص في حجوزات اللحظة الأخيرة. ووفقا لشركة Airbnb، فقد شرحت بعض الأسباب وراء عملية الإستحواذ هذه. ومن بين هذه الأسباب ذكرت أنها تريد أن تسهل على المستخدمين العثور على أماكن للمبيث فيها حتى في اللحظة الأخيرة إذا تم حجز منازل Airbnb بالفعل.

كما أنها تتطلع إلى تشجيع الفنادق البوتيكية التي تتدعي أنه تم إستلهامها من العديد من المنازل التي قدمها مضيفو Airbnb على مر السنين. كما ذكرت شركة Airbnb أنها تأمل من خلال الحصول على موقع HotelTonight، أنه عندما يأتي الضيوف إلى موقعها على شبكة الإنترنت، فهم سيبحثون أيضًا عن مختلف المنازل التي يوفرها مضيفوها، وهذا ما قد يشجعهم على العودة للحجوزات في المستقبل.

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ووفقا للمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، السيد Brian Chesky، فقد صرح بالقول : ” جزء كبير من إنشاء منصة سفر شاملة هو خدمة كل ضيف، سواء كانوا يخططون لرحلتهم لمدة عام أو يوم مقدمًا. من خلال العمل مع الفريق المذهل في HotelTonight، سوف نقدم للضيوف تجربة سفر في اللحظة الأخيرة لا مثيل لها توفر ضيافة فريدة ولا تنسى في كل رحلة، وفي أي موعد، وفي أي وقت “.