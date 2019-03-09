تكنولوجيا: مايكروسوفت تتفوق على أمازون بفتح أول مركز بيانات cloud فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظلت أمازون فى سباق دائم من أجل توفير خدمات التخزين السحابى فى أنحاء العالم، ولكن الآن تسبقها مايكروسوفت التى أصبحت أول مزود رئيسي لخدمات التخزين السحابى فى أفريقيا، وذلك من خلال فتح مركزًا للبيانات في جنوب إفريقيا.
ووفقا لما ذكر ه موقع "engaget" التكنولوجى، تعمل مايكروسوفت على نشر خدماتها السحابية "cloud" في كيب تاون وجوهانسبرج منذ عام 2017 ، وبينما كان من المقرر أن يبدأ العمل بهما في عام 2018، فإن الوصول لهم حدث أخيرا، ولم تكشف مايكروسوفت عن القيمة الدقيقة للاستثمار، ولكن من المأمول أن يساعد وصول الخدمات السحابية الموثوقة في تعزيز الفرص الاقتصادية للبلاد، مما يسمح بعمليات تجارية أسرع والوصول إلى تكنولوجيا الجيل التالي.
وتعد خدمات "cloud" لمن لا يعرفها، بمثابة منصة تسمح للشركات ولأصحاب المواقع والتطبيقات بتخزين البيانات على خوادم لا مركزية موجودة في مناطق جغرافية متفرقة لضمان الوصول إليها في أي وقت، وذلك بالإضافة أنها من المميزات الجيدة للاعبين في المنطقة الذين اضطروا تقليديًا إلى الاعتماد على الخوادم من مناطق أبعد، وبا لتالى مواجهة مشكلات الصوت والتموجات الطويلة المملة عند اللعب على الإنترنت، وهو ما سيجعل صانعو الألعاب يقدمون الدعم لهذه الخوادم الجديدة.
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