شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو .. بيانو ذكى بيلعب على المفاتيح لوحده وبأداء كبار الموسيقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر صانع البيانو المعروف Steinway & Sons بيانو يسمح للموسيقيين بتسجيل أدائهم المباشر، وهو الأمر الذى لم يسبقه أحد إليه فى تصميم بيانو ذكى، حيث يسمح للمستخدمين بتسجيل وتشغيل وتحرير الأغاني الخاصة بهم في تنسيق الصوت عالي الدقة الخاص، حيث يعمل البيانو بالضغط على المفاتيح لوحده، ويعيد كل حركة قام بها الفنان عليه.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تم إطلاق أول عازف بيانو ستاينواي عالي الدقة "Spirio " في عام 2015 ، وسمح للمستخدمين بالاختيار من كتالوج كبير من الموسيقى على تطبيق Spirio iPad للبيانو لإعادة تشغيله.

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ومع أحدث طراز Spirio، لا يقتصر الملاك على الأغاني المسجلة مسبقًا، ولكن يمكن للموسيقيين تسجيل الموسيقى الخاصة بهم وتحريرها مباشرة على تطبيق iPad المصاحب للبيانو.

و Spirio الجديد يتضمن القدرة على تعديل سرعة الملاحظة ومدتها، وتعديل بيانات الدواسة، وحذف أو إضافة الوقت، وأيضًا حفظ ومشاركة تسجيلات الموسيقيين في تنسيق MIDI و MP3 و Sprio عالي الدقة، وهي ميزة إضافية للموسيقيين المحترفين الذين يستخدمون الأداة كأداة تسجيل لأدائهم وليس فقط موسيقاهم.

وتتراوح تكلفة الطراز الأول من Spirio الذي صدر في عام 2015 من 84،000 دولار إلى 116،00 دولار، وبسبب جهاز التسجيل الذكى الجديد، يكلف Spirio 25000 دولار إضافية على التكلفة السابقة.

وهذا التقدم التكنولوجي الأخير من مصنع البيانو البالغ من العمر 166 عامًا ربما يكون أكثر محاولة لبيع المزيد من أجهزة البيانو لقاعدة عملاء أوسع (، وبعضهم قد لا يلعبون البيانو، من تقديمه بشكل حصري للموسيقيين.