شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لتوفير "رخصة قيادتك" داخل محفظة أندرويد الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد فكرة أن تكون رخصة القيادة الخاصة بك الكترونية ليست بالحديثة، حيث توجهت لها بعض الشركات من قبل من خلال أحد التطبيقات، لكن كانت ينقصها عوامل الأمان، لذلك كان لابد من خيار أفضل والذي تتوجه له حاليا جوجل من خلال العمل على أن تكون رخصة قيادتك بداخل محفظة أندرويد الرقمية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تعمل جوجل على تخزين معرفات رقمية بشكل آمن، بما في ذلك تراخيص القيادة، والتى يمكنك الحصول عليها من أى جهاز أندرويد وشريحة آمنة.

Advertisements

وستتخذ جوجل خطوات لمنع الوصول غير المصرح به إلى بطاقة هويتك، وذلك من خلال أجهزة أمان، بإمكانها إنشاء رموز مصادقة ديناميكية يصعب كشفها، ويمكن للهاتف الاعتماد على مفاتيح المصادقة المخزنة عن بعد التي تثبت أن المعلومات شرعية.

ولكن هذا الموضوع لن يحدث قريبا، لأن هذه التقنية بدأت للتو، مما يجعلها مرشحا مستبعدا عن Android Q لهذا العام، ومع ذلك، يمكن أن يساعد ذلك في جعل رخص القيادة الرقمية حقيقة.