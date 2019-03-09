شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد وصولها إلى 50 مليونا.. Mixer يبرز أقوى 10 لاعبين بلعبة "Apex Legends" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألعاب كثيرة تظهر مؤخرا وتنتشر بشكل كبير فليست PUBG فقط ما لفتت الأنظار لها، ولكن أيضا لعبة Apex Legends التى تمكنت خلال شهر واحد من إصدارها من أن تصل إلى 50 مليون لاعب.

ومن هنا ليس من الغريب أن برنامج Mixer القائم على البث المباشر قد أضافها إلى "HypeZone" ، الذى يعرض لاعبين على بعد لحظات من تحقيق الفوز في ألعاب مختلفة، والتي تشمل Fortnite و PUBG و Call of Duty.

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ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجي، فإن ذلك يأتي بميزة جديدة مثيرة تسمى بـ" HypeZone Leaderboards "، والتى ظهرت لأول مرة مع Apex Legends، والتى تسلط الضوء على الانتصارات والقتل للاعبين العشرة الأوائل في HypeZone كل أسبوع.

وهذه الطريقة جيدة لاكتشاف الوافدين الجدد على Mixer، وكذلك طريقة مفيدة لإظهار اللاعبين الأقوياء الذين قد لا يكون لديهم بالفعل متابعة كبيرة من الآخرين.