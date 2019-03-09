شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يتحول إلى أضحوكة ساخرة في مواقع التواصل بعد هذا الخطأ الجسيم.. (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما أخطأ في اسم المدير التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، وناداه بـ"تيم آبل" في إشارة إلى اسم الشركة.

وأخطأ ترامب في الاسم خلال اجتماعه مع تيم كوك في البيت الأبيض، حيث كان كوك يجلس إلى جانب ترامب خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الأمريكية لمناقشة أهمية ودور التكنولوجيا في التعليم.



وأشاد الرئيس الأمريكي بالمدير التنفيذي لشركة آبل لاستثماره الكبير في الولايات المتحدة قائلا: "الأشخاص مثل تيم يتوسعون في كل مكان ويقومون بأشياء كنت فعلا أريد القيام بها منذ البداية"، مضيفا، "أنتم فعلا تضخون استثمارا كبيرا فى بلادنا.. نقدر كثيرا ذلك تيم آبل".

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وعلق تيم كوك على اسمه الجديد "تيم آبل" بتغييره عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى تيم ووضع بجواره شعار شركة "آبل".

وأثارت هذه الزلة من ترامب العديد من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، وأجمع المغردون على أن ترامب يعانى دائما مشاكل مع الأسماء.

ووقع الرئيس الأمريكي أكثر من مرة في الخطأ ذاته مع أشخاص مختلفين، وسبق أن دعا المديرة التنفيذية لشركة "لوكهيد مارتن" بـ"ماريلين لوكهيد"، بدلا من اسمها ماريلين هيوسن.