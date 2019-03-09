شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار تابع لوكالة الفضاء اليابانية يهبط على كوكب ريوجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"على قناتها على يوتيوب مقطع فيديو للمسبار "هايابوسا 2" التابع لها، وهو يهبط على كوكب ريوجو، ووفقاً لموقع الوكالة اليابانية، قالت مجموعة من علماء الوكالة اليابانية إن المسبار هبط على ارتفاع حوالى متر من سطح الكوكب.
ويشار إلى أن مسبار هايابوسا-2 كان قد هبط على الكوكب نهاية الشهر الماضى من أجل جمع عناصر من تربته، والتى من المفترض ان تعطى أدلة على أصل النظام الشمسى والحياة على الأرض.
ويبلغ قطر الكوكب "ريوجو" الذى يبعد عن الأرض حوالى 300 مليون كيلومتر، نحو 900 متر، مع ملاحظة أن المسبار اليابانى "هايابوسا-1 " تمكن من جلب عينات دقيقة للغاية من الكويكب "ايتوكاوا" إلى الأرض عام 2010 فى أول مهمة من هذا النوع.
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