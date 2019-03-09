شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: الرياح الشمسية سببت ندوب وخدوش بسطح القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إنه ليس فقط الإنسان هو من يتأثر سلبا بأشعة الشمس الحارقة، بل إن الرياح الشمسية أثرت بشدة فى سطح القمر، حيث تعرض لخدوش وندب بعد تعرضه لإشعاعات شمسية قوية.
ووفقاً لموقع "fox news"، فإن ضعف المجال المغناطيسى للقمر هو السبب وراء تأثر سطحه بالرياح الشمسية، حيث إن المجال المغناطيسى هو بمثابة واقى ودرع قوى للغاية ضد الشمس.
وبحسب ناسا فإن البقع الداكنة على القمر تنجم عن التفاعلات الكيمائية بين الجزيئات القادمة من الشمس مع الريجوليث، وهى طبقة من الغبار وشظايا الأحجار المحطمة التى تغطى صخور القمر.
وأشارت "ناسا" إلى أن هذه المناطق المعتمة صارت أكثر انتشار وظهورا على مدى سنوات، بحيث يمكن رؤيتها من الأرض.
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